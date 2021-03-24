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توك شو

ابن شقيق عبد الحليم حافظ يطالب بحفظ حقوقه في أغاني العندليب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:31 ص
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
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البهي عمرو
قال محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، إنه يمتلك أغانى عمه الراحل عبد الحليم حافظ، وأن هناك أحد شركات الانتاج تقوم باستخدام الأغاني. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامي سيد على، أنه يعانى منذ فترة طويلة فى الحصول على حقوقه و حقوق عائلته فى الحصول على الأموال مقابل أغانى العندليب.

ولفت إلى أنه منذ 20 عامًا، ويبحث عن حقوق عائلته، وطالب من المسئولين عن الفن بالنظر لـ مشكلته.

وأكد أن ما يمتلك أموال بخصوص ملكيته لـ أغانى عبد الحليم فعليه أن يظهره. 

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