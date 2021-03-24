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هاني رسلان : إثيوبيا لديها رغبة عميقة في السيطرة على مياه النيل ..فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:02 ص
هاني رسلان مستشار
هاني رسلان مستشار مركز الاهرام للدراسات الإستراتيجية
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محمود محسن
قال هاني رسلان مستشار مركز الاهرام للدراسات الإستراتيجية أن ما يحدث الان في سد النهضة هي رغبة عميقة من اثيوبيا للسيطرة على مياه النيل لأنهم يعتقدون أن مصر استفادت من مياه النيل بينما هم لم يستفيدوا بالشكل الكامل .

وأضاف رسلان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن اثيوبيا تستخدم مياه النيل  كأداه للتوسع والنهضة.

وتابع  مستشار مركز الاهرام للدراسات الإستراتيجية أن السودان أدركت جيدا مخاطر سد النهضة بعد اتمام اثيوبيا الملئ الاول مؤكدا  أن الملئ الأول كان في يوليو الماضي.

وأشار رسلان إلى أن الموقف الداخلي في اثيوبيا كان لا بد من تحريك قضية سد النهضة.
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