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تعليم

وزير التعليم يكشف عن إجراءات جديدة تطبق لأول مرة في امتحانات الثانوية العام 2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:40 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، لا علاقة له بما حدث في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2021 سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وستكون خالية تماما من الغش بنسبة 99%، وبالتالي سيظهر المستوى الحقيقي لكل طالب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون هي لحظة الحقيقة بالنسبة للطلاب هذا العام.

وقال الوزير "هناك قانون جديد أقره مجلس الوزراء لمكافحة الغش في الامتحانات، وسيطبق بشدة في الفترة القادمة فسيكون في اللجان مراقبة باللجان وبأفراد من خارج منظومة المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون امتحانات فيها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، ولن يكون بها مشاكل تقنية ولا مشاكل غش.
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