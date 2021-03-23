مصطفى الفقي : الهدف الأساسي من سد النهضة الضغط على مصر..فيديو

مشكلة سد النهضة أصبحت من المشكلات الكبيرة على مستوى القارة مؤكدا أن هناك

تقارب وجهات النظر بين مصر والسودان يقوي موقفهما في أزمة سد النهضة .





وأضاف الفقي خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن هناك تشابه كبير بين السياسة الاثيوبية والإسرائيلية في التعامل مع الطرف الأخر.





وتابع المفكر السياسي أن هناك أصوات تطالب بسحب جائزة نوبل من ابي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي مؤكدا أنه لا يوجد تجاوب اثيوبي لا نهاء أزمة سد النهضة على الاطلاق.





وأشار الفقي إلى أن الهدف الأساسي من سد النهضة هو الضغط على مصر مؤكدا ان عرض قضية سد النهضة على مجلس الامن الدول محاصرة لأثيوبيا وداعم للموقف المصري .

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي أن