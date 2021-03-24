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أخبار العالم

نشعر بارتياح .. وزراء داخلية العرب يعلقون على مبادرة السعودية بشأن اليمن

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:27 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيــــس رضـــا

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان لها عن ارتياحها بشأن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية.

 

وأضافت الأمانة في بيانها أنها تلقت بارتياح بالغ نبأ المبادرة التي قدّمتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي في هذا البلد التي تمثل خطوة متقدمة للتسوية السياسية الشاملة، وتعكس جهود المملكة الدؤوبة ومساعيها الخيرة والحميدة في مساعدة الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته الإنسانية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار والرفاه لأبنائه، ومؤازرة فعّالة للجهود الدولية المبذولة في سبيل إنهاء الحرب.

 

وثمّنت الأمانة العامة للمجلس عاليًا هذه المبادرة التي تعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وحرصهما الدائم على خدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وجهودهما في مجابهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وأدوارهما المشهودة في تعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين الأشقاء في كافة البلدان العربية، بما يعكس المكانة التي تتبوءها المملكة العربية السعودية اليوم كموئل حكمة للعرب جميعًا.

 

وأشارت إلى أنها تأمل التعاطي بجدية كبيرة وإيجابية بنّاءة مع مضامين هذه المبادرة، التي من شأنها صون دماء اليمنيين وتخفيف معاناتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، والمحافظة على وحدة واستقرار الجمهورية اليمنية.

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