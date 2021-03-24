ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد منير يعلن انتماءه الكروي وأسرار عمرو دياب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:12 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
كشف الفنان محمد منير، تفاصيل أغنية "القاهرة"، التي قدمها مع الفنان عمرو دياب، مؤكدًا أن "الهضبة" أخوه وصديقه، وأنهما مستشاران لبعضهما.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "تلقيت اتصالا من عمرو دياب الساعة الرابعة فجرا، وأخبرني عن الديو، ووقتها قلت له هات المخرج شريف صبري، لأنه اتعود عليه، ولأن عين المخرج والمصور إذا لم تحبك، فالتصوير يكون غير جيد".

وعن المشهد الذي ظهر فيه خلال الأغنية وهو يتكلم مع الهضبة قال: "الكل بيسأل عن هذا المشهد، كنا بنحكي كلام سر جداً عن شبابنا وكنت أنتصر على عمرو لأني كنت أجمد منه بكثير".

وكشف "منير"، مفاجأة غير متوقعة، عن نادي كرة القدم الذي يقوم بتشجيعه حاليًا، إنه كان من مشجعي نادي الزمالك، لكن حاليًا يحب لاعبي فريق الأهلي.

وأضاف أنه كان يشجع فريق الأهلي في مونديال الأندية وتابع مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل طرحه اليوم.. تعرف على سعر عطر عمرو دياب الجديد

قبلة وجرأة وحلق.. 4 ملاحظات على إعلان عمرو دياب الجديد

شاهد.. عبد الله عمرو دياب يحتفل مع والدته بعيد الأم

أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم

ترشيحاتنا

السعودية .. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود

هاني رسلان : إثيوبيا لديها رغبة عميقة في السيطرة على مياه النيل ..فيديو

مفاجأة.. استشاري أول مناعة يوضح أعراضا جديدة لـ كورونا

ميدو عن مهاجمة قناة الأهلي لـ حسام البدري : الأساليب دي مش هتأثر مع الناس الجامدة .. فيديو

التعليم تزف خبرا سارا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

بيان عاجل لمجلس الوزراء السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور

تعالج الإمساك .. تعرف على أهم فوائد تناول الحلبة