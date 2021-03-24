محمد منير يعلن انتماءه الكروي وأسرار عمرو دياب

كشف الفنان محمد منير، تفاصيل أغنية "القاهرة"، التي قدمها مع الفنان عمرو دياب، مؤكدًا أن "الهضبة" أخوه وصديقه، وأنهما مستشاران لبعضهما.





وقال، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "تلقيت اتصالا من عمرو دياب الساعة الرابعة فجرا، وأخبرني عن الديو، ووقتها قلت له هات المخرج شريف صبري، لأنه اتعود عليه، ولأن عين المخرج والمصور إذا لم تحبك، فالتصوير يكون غير جيد".





وعن المشهد الذي ظهر فيه خلال الأغنية وهو يتكلم مع الهضبة قال: "الكل بيسأل عن هذا المشهد، كنا بنحكي كلام سر جداً عن شبابنا وكنت أنتصر على عمرو لأني كنت أجمد منه بكثير".





وكشف "منير"، مفاجأة غير متوقعة، عن نادي كرة القدم الذي يقوم بتشجيعه حاليًا، إنه كان من مشجعي نادي الزمالك، لكن حاليًا يحب لاعبي فريق الأهلي.



