ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الانتخابات الإسرائيلية .. أدنى نسبة تصويت منذ 2013

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:49 ص
أدنى نسبة تصويت في
أدنى نسبة تصويت في الانتخابات الاسرائيلية منذ 2013
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت السلطات الرسمية في إسرائيل، أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت الثلاثاء، بلغت 6.72%، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 2013.

وتقدم حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحصد 31 مقعدا، بحسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو فوزه في الانتخابات الإسرائيلية .

وكتب نتنياهو على تويتر :"مواطنو إسرائيل، شكرا، لقد منحتم نصرًا كبيرا لليمين والليكود تحت قيادتي. الليكود فائز بفارق ضخم عن الحزب التالي".

وأضاف:"من الواضح أن أغلبية واضحة من المواطنين الإسرائيليين ينتمون إلى اليمين ، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد إسرائيل وأمن إسرائيل وأرض إسرائيل. هذا ما فعلناه. أحبكم".

ورغم إعلان نتنياهو فوزه تظل النتائج غير حاسمة، حيث ظهر حزب الليكود كأكبر حزب فردي وهيمنت الأحزاب اليمينية على النتائج، وفقًا لاستطلاعات الرأي. لكن بعض هذه الأحزاب تعارض نتنياهو، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة. بحسب الإعلام العبري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. أحزاب دعمت حظوظ نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

منصب وزاري لمرشح عربي.. نتنياهو يغازل عرب إسرائيل لدعمه في انتخابات الكنيست

حكومة إسرائيل القادمة بدون نتنياهو.. أسبوعان على انتخابات الكنيست واستطلاعات الرأي تكشف مفاجأة

انتخابات إسرائيل 2021.. 39 قائمة تتنافس داخل الكنيست الـ 24.. شكوك حول التزوير وتعطيل مراكز الاقتراع.. توقعات بفوز نتنياهو.. ونشر 20 ألف شرطي إسرائيلي للتأمين

نتنياهو يعلن الفوز بفارق ضخم في انتخابات إسرائيل

ترشيحاتنا

التعليم تحسم مصير الطلاب الحاصلين على "عدم اجتياز" في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

يوفنتوس يوافق على رحيل رونالدو.. ويحدد سعره

محمد منير يعلن انتماءه الكروي وأسرار عمرو دياب

«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة: ارتدوا الملابس الثقيلة مرة أخرى

ارتفاع في درجة الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس في شهر رمضان

التعليم تزف خبرا سارا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل منقوشة بالجبنة البيضاء

أسعار فئات النسخة العملاقة انفينيتي QX80 موديل 2021 داخل السوق السعودي| صور

تعالج الإمساك .. تعرف على أهم فوائد تناول الحلبة