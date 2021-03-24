الانتخابات الإسرائيلية .. أدنى نسبة تصويت منذ 2013

ذكرت السلطات الرسمية في إسرائيل، أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت الثلاثاء، بلغت 6.72%، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 2013.





وتقدم حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحصد 31 مقعدا، بحسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية.





وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو فوزه في الانتخابات الإسرائيلية .





وكتب نتنياهو على تويتر :"مواطنو إسرائيل، شكرا، لقد منحتم نصرًا كبيرا لليمين والليكود تحت قيادتي. الليكود فائز بفارق ضخم عن الحزب التالي".





وأضاف:"من الواضح أن أغلبية واضحة من المواطنين الإسرائيليين ينتمون إلى اليمين ، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد إسرائيل وأمن إسرائيل وأرض إسرائيل. هذا ما فعلناه. أحبكم".



