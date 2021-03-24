الكشف عن معلومات جديدة عن منفذ هجوم كولورادو

ذكرت الشرطة الأمريكية أن المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، أحمد العلوي العيسى - الذي خلف 10 قتلى بينهم مدير متجر وضابط شرطة - يواجه 10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى.





وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن أحمد العلوي العيسى، البالغ 21 عاما متهم بفتح النار على المدنيين في متجر بجامعة في ولاية كولورادو وقتل عدد من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عاما.





واحتجزت الشرطة المشتبه به العلوي في المتجر بعد ظهر الاثنين، بعد أقل من ساعة من ذعر الناس والاستغاثة بالشرطة، حسبما أفاد مسؤولو الأمن في المدينة.





فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سجلات محكمة أمريكية أظهرت أن أحمد العلوي العيسى، هو مواطن أمريكي ولد في سوريا عام 1999.





وبحسب تقارير أمريكية، عاش العيسى معظم سنوات حياته في الولايات المتحدة ويقيم في مدينة أرفادا بولاية كولورادو.





وأشارت مصادر أمنية إلى العثور على أسلحة بعد تفتيش منزل المشتبه به في ضاحية دنفر، بينها سدس من طراز AR-15.



