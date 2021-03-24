في نزعة إيمانية .. نوال الزغبي : أنا لا شيء بدون الله

نشرت الفنانة نوال الزغبي تغريدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبّرت فيها عن حبها لـ "الله".

وكتبت نوال الزغبي عبر تويتر: "أنا لا شيء بدون الله"، ليرد عليها أحد المتابعين متهكمًا: "مالهم الفنانين كلهم قالبين داعية".



وبالطريقة ذاتها، ردّت الفنانة اللبنانية على المتهكم بقولها: «بصراحة قتلتني بهضامتك "خفة ظلك" اهضم إخواتك".

حقق كليب أغنية " عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 5.1 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.





