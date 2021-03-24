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فن

في نزعة إيمانية .. نوال الزغبي : أنا لا شيء بدون الله

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:55 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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محمد بدران

نشرت الفنانة نوال الزغبي تغريدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبّرت فيها عن حبها لـ "الله".

وكتبت نوال الزغبي عبر تويتر: "أنا لا شيء بدون الله"، ليرد عليها أحد المتابعين متهكمًا: "مالهم الفنانين كلهم قالبين داعية".

وبالطريقة ذاتها، ردّت الفنانة اللبنانية على المتهكم بقولها: «بصراحة قتلتني بهضامتك "خفة ظلك" اهضم إخواتك".

حقق كليب أغنية " عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 5.1  مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب. 

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.


في نزعة إيمانية .. نوال الزغبي : أنا لا شيء بدون الله
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