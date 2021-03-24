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أخبار العالم

نتنياهو : من الضروري منع إيران من امتلاك سلاح نووي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:37 ص
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قسم الخارجي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد الحديث مع كل أعضاء الكنيست؛ لتشكيل حكومة مستقرة، وتجنب التوجه إلى انتخابات خامسة.

وأضاف نتنياهو أن بلاده بحاجة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تجنب في كلمة ألقاها تكرار إعلان الفوز الذي أطلقه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن حزبه حقق "نجاحا كبيرا وبفارق كبير جدا" خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثلاثاء.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بحصول المعسكر المعارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست على 61 مقعدا، مقابل 52 لمعسكر نتنياهو.
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