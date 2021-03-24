«تذكرة مفقودة» تهدد شابًا بفقدان ثروة تتجاوز 18 مليون جنيه

بعد اعتقاده بأن الحظ ابتسم له إثر ربحه جائزة مالية بقيمة تتجاوز المليون دولار في مسابقة يانصيب؛ كاد مواطن أمريكي من ولاية "تينيسي" يُحرم من فرصة تسلم مبلغ الجائزة، حيث فقد تذكرة اليانصيب الرابحة ، في نفس يوم علمه بخبر فوزه، لكن الحظ حالفه مرة أخرى في غضون فترة وجيزة.





تعود بداية الواقعة إلى الـ10 من مارس الجاري، وهو اليوم الذي اشترى فيه "نيك سلاتن" تذكرة يانصيب أثناء عودته إلى محل سكنه في مدينة "سبارتا" بالولاية الأمريكية، وفي اليوم التالي اكتشف أن قيمة هذه التذكرة تُقدر بـ مليون و178 ألف دولار، ما يعادل أكثر من 18 مليون جنيه مصري، وذلك عقب تفقد التطبيق الخاص بمسابقة "يانصيب تينيسي".









وقال "سلاتن" في بيان صحفي صادر عن إدارة مسابقة اليانصيب، إنه ذُهل عقب اكتشاف فوزه بهذه الثروة، وسارع بعد ذلك إلى محل عمل خطيبته لإبلاغها بالخبر السعيد، وأمضى بقية اليوم في أداء بعض المهام من بينها اصطحاب شقيقه إلى متجر لقطع غيار السيارات، قبل أن يدرك أن التذكرة الرابحة مفقودة.





لكنه بعد أن استرجع المهام التي أداها على مدار اليوم، عاد إلى موقف السيارات الملحق بمتجر قطع غيار السيارات في محاولة يائسة للعثور على تذكرة اليانصيب، حيث وجدها ملقاة على الأرض بجوار سيارة أخرى.





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