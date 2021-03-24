تعرف على حالة الطرق بالقاهرة.. وتحذير من غرامة الملصق الإلكتروني

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة بأن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ماعدا بعض المحاور التي تشهد أعمال تطوير الطرق و إنشاءات الكباري بها كثافات .

وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر ، وصلاح سالم والاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وشارع شبرا وشارع القصر العيني".

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب اى كثافات .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر ان هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اى حوادث او اعطال مؤثرة حتى الان .

وفى أطار العمل بوحدات المرور بالقاهرة ، ناشد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل إنتهاء المهلة الزمنية قبل ٣١ مارس الحالي حتى لا تقع غرامات مالية على المخالفين.

فدائما ما تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية .

وفي هذا الإطار ، تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة ، وقد أمهلت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى ٣١ مارس الجاري لتركيب الملصق ، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، وأرقام )، دون الانتظار موعد الفحص أو الترخيص ، وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً إجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط ، وحتى إنتهاء المهلة، وتم توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.