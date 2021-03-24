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تعليم

وزير التعليم يكشف سبب إلغاء امتحان مارس لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:06 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن سر إلغاء امتحان شهر مارس لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي


حيث قال وزير التربية والتعليم: انه لا مجال لعقد امتحان في شهر مارس لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي لان  "احنا في اخر مارس وصعب اوي نعمل امتحان بعد اسبوع"


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وأضاف وزير التربية والتعليم: لقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات شهري ابريل و مايو لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا.


وقالت وزارة التربية والتعليم: سيتم عقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة. 


واوضحت وزارة التربية ان الامتحان سيكون عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد في ورقة مجمعة ، على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).


وشددت وزارة التربية والتعليم على انه سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.


وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن درجة الفصل الدراسي الثاني ستمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة ، وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل. 

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