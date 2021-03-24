لتجنب الازدحام .. وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات أبريل ومايو 2021

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى أبريل ومايو ٢٠٢١، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من ٢٦ أبريل، و٢٣ مايو ٢٠٢١.





واهاب وزير المالية ، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.





وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أبريل ، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٧ أبريل، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٨ أبريل وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم ٢٩ أبريل.





وأضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مايو، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى ٢٦ و٢٧ مايو.





وأهاب، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.