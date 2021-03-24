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حوادث

الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج البطاقات لكبار السن في المنازل والمستشفيات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:55 م
مأموريات الاحوال
مأموريات الاحوال المدنية
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مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية جهودها الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية فقد قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى استهدفت بعض قرى محافظتى (المنوفية – بورسعيد) انطلاقا من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين .
   
 كما قام القطاع بتلبية إلتماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .. حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .
  
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية .
 
الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج البطاقات لكبار السن في المنازل والمستشفيات
الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج البطاقات لكبار السن في المنازل والمستشفيات
الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج البطاقات لكبار السن في المنازل والمستشفيات
الأحوال المدنية يوجه مأموريات لاستخراج البطاقات لكبار السن في المنازل والمستشفيات
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