كرم جبر: مصر لديها سيناريوهات كثيرة للتعامل مع أزمة سد النهضة.. فيديو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس ينظم جلسات حوارية للاستماع والمناقشة بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين، كان آخرهم الاجتماع مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، واستمر لمدة 3 ساعات، مشيرًا إلى أن الاجتماع اليوم شهد حضور وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبدالعاطي، والفريق الخاص بالتفاوض في ملف سد النهضة.





وأضاف "جبر"، خلال حديثه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دى إم سي"، أنه تم الاستقرار على أن تشكيل لجنة إعلامية دائمة بالتعاون مع خبراء المجلس للتعامل إعلاميًا مع قضية المياه وقضية المفاوضات في سد النهضة ويخرج عنها إعلانات دائمة.





وتابع أن مصر لديها سيناريوهات كثيرة للتعامل مع أزمة سد النهضة حتى لو تم الملء بالكامل، منوهًا بأن الجانب الإثيوبى يماطل ويهدف لإفشال المباحثات الخاصة بسد النهضة.