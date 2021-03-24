أصول الدين والدعوة بالزقازيق تعقد مسابقة لحفظ المتون العلمية

نظمت كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق برئاسة الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد الكلية، امتحانات مسابقتها العلمية الثقافية تحت شعار «العلم المصون في حفظ المتون).





وقال الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد الكلية، ان كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق تقيم هذه المسابقات لتشجيع الطلاب على توسيع دائرة معارفهم، وغرس روح المعرفة والاطلاع فيهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.





وأشار عميد الكلية إلى عظم الدور الثقافي والبعد المعرفي الذي تشكله المتون العلمية على اختلافها، كونها النتاج الفكري والشرعي الأصيل الذي خلفته عقول علماء الأمة الزكية من السلف الصالح وموضحة لصفحة من صفحات النهضة الحضارية الزاهرة المتفردة للأمة في التأليف والتصنيف والإسناد وهو الأمر الذي كان الدافع الرئيسي لتبني مثل هذه المسابقات والأنشطة الثقافية ونشرها في الكلية.





وذكر ان من فوائد حفظ المتون العلمية لطلاب أنها تساعد وتيسر استحضار المعلومات بكل يسر وسهولة، كما تساعد على الضبط والاتقان للعلوم، مع مايثمره الحفظ من تقوية الذاكرة، وتنمية الذكاء، وحفظ الوقت والإهانة على التفوق على القرآن.





وفيما يختص المتون العلمية الخاصة بالمسابقة أوضح عميد الكلية ان المسابقة قائمة على حفظ متون علمية قيّمة منتقاة من قبل لجنة علمية مختصة في كل فنون الشريعة والتي بدورها أقرت عشرة متون متنوعة هي: في العقيدة الخريدة البهية ، وفي التجويد متن تحفة الأطفال والجزرية ، وفي المنطق متن السلم المنورق ، وفي مصطلح الحديث منظومة البيقوني ، وفي الأصول الورقات ونظمها، وفي الفقه مختصر القدوري للحنفي، ومختصر خليل للمالكي، وسفينة النجاة ومتن أبي شجاع للشافعي، وأخصر المختصرات للحنبلي، وفي علوم اللغة متن الاجرومية ونظمها، وبناء الأفعال في الصرف، ومائة المعاني في البلاغة.





وأوضح عميد الكلية أنه تم رصد جوائز مالية تشجيعية تعد هي الأكبر على مستوى جوائز مسابقات الكلية وبقيمة إجمالية تصل إلى مايقرب من ٥٠٠٠ جنيه ، توزع على الحفظة الفائزين.





وقام بتحكيم المسابقة كلا من، الدكتور مصطفى ابوحجازي، والدكتور سعيد عسكر، والدكتور محمد شحاتة، والدكتور الحسيني محمد إبراهيم، والدكتور السيد علي، والدكتور حسن السيد ، وشهدت المسابقة إقبالًا من الطلاب.





وتأتي المسابقة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية خلال العام الدراسي الحالي.



