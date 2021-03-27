استقبلنا 38 حالة.. رئيس جامعة سوهاج يكشف عن آخر مستجدات مصابي حادث القطارين

كشف الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن آخر المستجدات داخل مستشفى الجامعة التى استقبلت ٣٨ حالة من مصابي حادث قطارى سوهاج.





واضاف عزيز فى تصريحات خاصة ل صدى البلد أن حالات الاصابة التى استقبلها مستشفى الجامعة بلغت ٣٨ حالة تباينت بين ١٧ حالة تعرضت للكسور مختلفة بالجسم، وحالتين غيبوبة، و٣ حالات جروح متفرقة ونزيف، وحالتين تم بتر الاطراف السفلية، و١٤ حالة تعاني من كدمات وجروح متفرقة.





واكد عزيز أنه تم إجراء ١٠ عمليات جراحية وانتهى ٨ منها ومازال اثنين فى غرف العمليات، وسيتم إجراء عمليات للحالات التى تعرضت لكسور قريبا.





واضاف عزيز ان التعليم العالى أمد المستشفى بسيارة مستلزمات طبية تحسبا لحدوث طوارئ فى الحالات المستقبلة، وأنه تم توفير ٢٧٠ كيس دم من الاهلى الذين تبرعوا لضحايا الحادث.





واكد رئيس الجامعة ان كافة اطقم المستشفى منذ حدث الحادث وإبلاغ متواجدون بداخل المستشفى لاستقبال الحالات المصابة وان إمكانية المستشفى جعلها تتخطى كل تلك الحالات واسعافهم بشكل فورى.



