نيللي كريم تنعي ضحايا حادث قطاري سوهاج





وكتبت: " خالص التعازي لاهالينا في سوهاج في حادث القطار الاليم ربنا يصبر كل الاهالي و امنياتي بلشفاء العاجل للمصابين #مصر".





ووقع حادث التصادم بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة 165آخرين.





وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في مصرع واصابة العشرات من بين الركاب.





ومن جانب اخر، يذكر أن نيللي كريم تقوم بتصوير مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "ضد الكسر"، والذى يشارك في بطولته كل من محمد فراج ومصطفى درويش ولقاء الخميسي، وتأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.





يشار إلى أن مسلسل ضد الكسر يعد التعاون الرابع بين نيللي وفراج، حيث تعاونا من قبل في عدة أعمال درامية وهم "تحت السيطرة" و"سقوط حر"، وكذلك المسلسل الإذاعي"اعترافات خوخة".

نعت الفنانة نيللي كريم ضحايا حادث قطار سوهاج، وعبرت عن بالغ الحزن والأسي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.