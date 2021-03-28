دياب يطرح أغنية دينية جديدة .. تفاصيل

يستعد المطرب دياب، لطرح أغنية دينية جديدة بشهر رمضان وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".





الأغنية من كلمات الشاعر محمد البوغة، وألحان وتوزيع أكرم عادل..





وفى سياق آخر يشارك دياب فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ونجلاء بدر، وفردوس عبد الحميد،ادوارد، وريم سامى، ومحمد جمعة، وعماد زيادة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.





من ناحية أخرى طرح دياب مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتي انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات.



