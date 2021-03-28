طلب برلماني بتشكيل لجنة تقصي حقائق في حادث قطاري سوهاج

تقدم محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكشاف ملابسات حادث القطارين بسوهاج، وقام بالتوقيع علي الطلب ٢٠ نائبًا من التنسيقية.





يأتي طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق من منطلق حرص التنسيقية علي محاسبة المقصرين، والوقوف على أسباب الحادث لضمان عدم تكراره مرة أخرى وتفادي مثل هذه الكوارث.



