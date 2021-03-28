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برلمان

طلب برلماني بتشكيل لجنة تقصي حقائق في حادث قطاري سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 02:26 ص
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل يتقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق
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محمود فهمي
تقدم محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكشاف ملابسات حادث القطارين بسوهاج، وقام بالتوقيع علي الطلب ٢٠ نائبًا من التنسيقية.

يأتي طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق من منطلق حرص التنسيقية علي محاسبة المقصرين، والوقوف على أسباب الحادث لضمان عدم تكراره مرة أخرى وتفادي مثل هذه الكوارث. 

كما تتواصل جهود التنسيقية في متابعة التحقيقات والاطمئنان علي تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتؤكد التنسيقية من خلال نوابها علي أنه لا مساس بحياة المصريين.
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