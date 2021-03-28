تصفيات كأس العالم.. منتخب إنجلترا يتطلع لمواصلة انطلاقته المثالية أمام ألبانيا





ويسعى لمنتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للانفراد بصدارة المجموعة التاسعة، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى مونديال قطر 2022.





على الجانب الآخر يتسلح منتخب ألبانيا بعامل الأرض لانتزاع الفوز من الأسود الثلاثة، لخطف الصدارة، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على كامل حظوظه في تحقيق حلم التأهل إلى المونديال.





كان منتخب إنجلترا سحق سان مارينو بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، بينما تغلب منتخب ألبانيا أندروا بهدف نظيف.





ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مننخب ألبانيا صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب بولندا في المركز الثالث بنقطة وحيدة بنفس رصيد المجر صاحب المركز الرابع، ويتذيل منتخب أندروا جدول الترتيب بدون نقاط.

يحل منتخب إنجلترا ضيفا ثقيلا على نظيره الألباني، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب كمال ستافا، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم 2022.