محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بمستشفى طوخ ويتابع إزالة التعديات بقليوب



وقال المحافظ إن المستشفى تضم "مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي- العناية المركزة - قسم الأشعة - التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة- قسم للمعامل- حضانات- قسم للحروق- قسم جراحة المناظير" بتكلفة 308 مليون جنيه.



واستمع المحافظ خلال الجولة من مقاول المشروع على تفاصيل الأعمال الإنشائية حيث تم الانتهاء من اعمال الدور الثالث والبدء في إضافة اعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي دورين علوي وتم توريد المصاعد والتكييفات وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.



كما تفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب واستمع لشرح تفصيلي من رئيس المدينة عن أعمال ونسبة التنفيذ وعن تجميل الميدان بالشجر والنخيل وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.



وخلال الجولة تابع المحافظ موقف المتغيرات المكانية بقرية ميت حلفا مركز ومدينة قليوب، حيث لاحظ عدد من المخالفات ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتحول كتل خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدا استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء.

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي.