ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بمستشفى طوخ ويتابع إزالة التعديات بقليوب

الأحد 28/مارس/2021 - 10:44 ص
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي.

وقال المحافظ إن المستشفى تضم "مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي- العناية المركزة - قسم الأشعة - التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة- قسم للمعامل- حضانات- قسم للحروق- قسم جراحة المناظير" بتكلفة 308 مليون جنيه.

واستمع المحافظ خلال الجولة من مقاول المشروع  على تفاصيل الأعمال الإنشائية حيث تم الانتهاء من اعمال الدور الثالث والبدء في إضافة اعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي دورين علوي  وتم توريد المصاعد  والتكييفات وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.

كما تفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب واستمع لشرح تفصيلي من رئيس المدينة عن أعمال ونسبة التنفيذ وعن  تجميل الميدان بالشجر  والنخيل وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

وخلال الجولة تابع المحافظ موقف المتغيرات المكانية بقرية ميت حلفا مركز ومدينة قليوب، حيث لاحظ عدد من المخالفات ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتحول كتل خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدا استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمتابعة سير العمل بها.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المستشفيات.. صور

محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات ويتابع تطبيق المنظومة الصحية

محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات ويتابع تطبيق المنظومة الصحية: انتهاء تطوير مستشفى الخانكة المركزي يمثل إضافة إلى المنظومة الصحية بالإقليم

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف الميادين والطرق بالقرى والمدن.. صور

حملة لإزالة 150 مقبرة مخالفة بقليوب

ترشيحاتنا

للأشخاص أقل من 50 عاما.. بريطانيا تطرح لقاح موديرنا في غضون 3 أسابيع

القاهرة تسجل 20 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

شوقي غريب يحسم الجدل حول سر استبعاد رمضان صبحي من المنتخب الأولمبي

أخبار الرياضة.. شوقي غريب يتحدى ليفربول.. النني يرد على تصريحات البدري

مدرب المريخ: درسنا الأهلي جيدا.. ولا بديل عن الفوز

خلال ساعات.. هجوم حوثي جديد على السعودية.. والتحالف يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة تطرح مزادا للسيارات يضم فيرنا وبيجو 305.. تعرف عليه

أسعار فئات سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021.. صور

قائمة بآخر أسعار أبرز 5 سيارات ميكروباص في مصر