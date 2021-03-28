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سيارات

مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور

الأحد 28/مارس/2021 - 08:02 م
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات و اسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021
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صبري طلبه

بعد أن حققت النسخة فيات تيبو نجاحًا كبيرًا داخل الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية، استطاعت العلامة التجارية الايطالية أن تتألق من جديد و بنفس النسخة التي تحمل اسم تيبو، ولكن باطلالة جديدة، تختلف من ناحية التصميم الخارجي و مقدمة السيارة، كما انها تقدم داخل السوق المصري عبر 6 فئات من التجهيزات لـ موديلات 2021.

 

جاءت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4.53 مترو عرض كلي قدرت بـ 1.79 متر، و بارتفاع 1.49 متر، و خزان وقود يستعب 45 لتر، بينما بلغت المساحة التخزينية الخلفية للنسخة السيدان حوالي 520 لتر، على عكس نسخة الـ هاتشباك و التي تسع لـ 440 لتر.

 

وتتوفر السيارة عبر نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 6 سرعات، و يستمد قوته من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 95 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و جاءت بمحرك اخر رباعي الاسطوانات أيضًا، ولكن بسعة 1600 سي سي، و بقوة 100 حصان، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

 

وتضم السيارة مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية جديدة، و جنوط رياضية 16 بوصة، إلى جانب انظمة الحماية و التحكم.

  

ويبلغ السعر الرسمي لـ فيات تيبو موديل 2021 فيس ليفت بقيمة قدرها :

 

الفئة الأولى مانيوال  موديل PACK1 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 197.900 جنيه.       

الفئة الثانية مانيوال   PACK2 2021محرك 1400 سي سي بسعر 212.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل  PACK1 2021محرك 1600 سي سي بسعر 262.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك  POP  هاتشباك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 284.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك  موديل  PACK2 2021محرك 1600 سي سي بسعر 304.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك هاتشباك موديل  2021 محرك 1600 سي سي بسعر 329.900 جنيه.

مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور
مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور
مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور
مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور
مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور
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