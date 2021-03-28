ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات

نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات XPRESS Nile والتى تعرضت لعطل مفاجئ فى الماكينات الرئيسة لها على بعد يبلغ حوالى 8 ميل بحرى من ميناء دمياط .





وكانت السفينة المصرية الجنسية والتى يبلغ طولها 133 مترًا وغاطسها 6 أمتار قد أطلقت إستغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء .





حيث قام اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة الميناء بالعرض على الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل الذى وجه بسرعة الإستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء حفاظًا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى وحرصًا على سلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها .





وكان الفريق مهندس وزير النقل قد أكد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها وحتى تراكيها بأرصفة الميناء .





هذا وقد قامت هيئة الميناء بالدفع بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيها برصيف رقم 6 إستعدادًا لتفريغ حمولة السفينة تمهيدًا للبدء فى عملية الإصلاح لمحركات.







