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محافظات

ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات

الأحد 28/مارس/2021 - 08:34 م
ميناء دمياط ينجح
ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات
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زينب الزغبي
نجحت هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات XPRESS Nile والتى تعرضت لعطل مفاجئ فى الماكينات الرئيسة لها على بعد يبلغ حوالى 8 ميل بحرى من ميناء دمياط .

وكانت السفينة المصرية الجنسية والتى يبلغ طولها 133 مترًا وغاطسها 6 أمتار قد أطلقت إستغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء .

حيث قام اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة الميناء بالعرض على الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل الذى وجه بسرعة الإستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء حفاظًا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى وحرصًا على سلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها .

وكان الفريق مهندس وزير النقل قد أكد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها وحتى تراكيها بأرصفة الميناء .

هذا وقد قامت هيئة الميناء بالدفع بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيها برصيف رقم 6 إستعدادًا لتفريغ حمولة السفينة تمهيدًا للبدء فى عملية الإصلاح لمحركات.


ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات
ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات
ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات
ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات
ميناء دمياط ينجح في إنقاذ و قطر سفينة حاويات
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