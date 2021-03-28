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برلمان

سياحة البرلمان توصى بعقد لقاء بين اتحاد الغرف ووزارة التضامن للاتفاق على بروتوكول لحل المشاكل بين الجانبين

الأحد 28/مارس/2021 - 08:39 م
نورا على رئيس لجنة
نورا على رئيس لجنة السياحة بالبرلمان
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فريدة محمد
استمعت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على إلى المشاكل والمعوقات الخاصة بالمنشآت السياحية والمنشآت الفندقية والشركات السياحية ووكالات السفر، والمرتبطة بوزارة التضامن الاجتماعى وذلك بحضور ممثلي الاتحاد والغرف السياحية  ومندوبين عن غرفتى المنشآت السياحية ، والفندقية.

وعرض ممثلو الاتحاد والغرف السياحية، خلال الاجتماع، المشاكل والمعوقات المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعى، والمتضمنة تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية لمدة عام بدون فوائد، على أن يتم سدادها شهريًا مع مستحقات السنة القادمة أو  حتى انتهاء جائحة كورنا ، وإعفاء المنشآت السياحة من غرامات التأخير والمبالغ الإضافية ، وزيادة البدلات المعفاة غير الخاضعة للأجر التأمينى لتصبح بواقع 100% بدل 30% من الأجر التأمينى ، والفصل بين إصدار الخطابات والشهادات التي تستخرجها الشركات من التأمينات الاجتماعية للسير في إجراءات الترخيص أو بيع السيارات السياحية المملوكة للشركة ، وبين سداد مديونيات التأمينات على الشركة حتى لا يترتب على ذلك إيقاف أسطول السيارات سواء للترخيص أو للبيع.

وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى برئاسة النائبة نورا على بعقد لقاء بين الاتحاد المصرى للغرف السياحة ووزارة التضامن الاجتماعى لوضع بروتوكول بشأن المشاكل والمعوقات ، وعرض ما تم  خلال اللقاء بين الوزارة والاتحاد على اجتماع لجنة السياحة والطيران بالنواب لبحث ما تم الانتهاء إليه.
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