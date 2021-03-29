مصر كلها عارفة الاتفاق اللي اتعمل.. المهدي سليمان يكشف سبب عدم مشاركته مع بيراميدز

قال المهدي سليمان، حارس مرمى نادي بيراميدز، إنه منذ بداية الموسم، كان هناك اتفاق بين أطراف تعرفها مصر كلها أن يتم إبعاده عن المباريات.





وأضاف المهدي سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه كان هناك اتفاق في بداية الموسم داخل بيراميدز، على استبعاده من الفريق وعدم اشراكه.





وتابع :” مصر كلها تعرف أن سبب استبعادي من المشاركة ليس فنيا، والاتفاق في بداية الموسم أن لا أتواجد في الفريق”، مضيفا: “مصر كلها عارفة الاتفاق اللي اتعمل”.





وأكمل:” لم يسبق لي الاعتراض أو الشكوى لعدم المشاركة، أو الجلوس احتياطيا، ولكنني تعرضت للظلم بعد موسم مميز بالموسم الماضي، لقد حافظت على نظافة شباكي في 19 مباراة ووضعت بالتشكيل المثالي بالكونفدرالية”.





وأكد :” هناك صفقة تمت في بداية الموسم والجميع يعلمها ولن أتحدث عنها، وهذا سبب ابتعادي عن المشاركة، ولو تعاقد بيراميدز مع مانويل نوير لن يشارك في وجود شريف إكرامي”.





وأفاد :” لا توجد أزمة في عدم المشاركة ولكنني أرفض تحميلي خطأ الهجوم على الجهاز الفني، تحاملت على نفسي كثيرا بالمشاركة مصابا في أوقات سابقة، ولم أتغيب يوما عن التدريبات، ولكن هناك تربص بي داخل بيراميدز”.





وأردف:” لا أخطئ في حق أحد ولكني أشعر بالظلم، وقدمت عرضين في نياير الماضي من البنك الأهلي والإسماعيلي، وبيراميدز وافق على مليوني ونصف جنيه إعارة ولكن إدارة بيراميدز تراجعت قبل إغلاق باب القيد بـ4ساعات، وهناك من حاول إبعادي عن المشاركة قبل نهاية الموسم الماضي”.





وقال أيضا :” حصلت على وعود كثيرة بالعودة للتدريبات الجماعية ولم تنفذ، وتم خصم 25% من قيمة عقدي رغم عدم قانونية ذلك ولكنني لم أثير أزمة، وميدو تدخل لحل أزمتي”.





واستطرد :” لاعبو الكرة ليسوا عبيدا ولم أتقدم بشكوى بعدما ما تعرضت له من ظلم وذلك من أجل عدم تصدير المشاكل للنادي، وعلاقتي جيدة بمدرب حراس مرمى النادي وقد أكد لي عدم توجيه أى تصريحات مسيئة ضدي لوسائل الإعلام”.





وأكد :” التويتة التي نشرتها منذ فترة ليس لها دلالة على أي شيء، ولم أقصد بها إهانة أحد بنادي بيراميدز، وقد شاركت في آخر معسكر لمنتخب مصر ولعبت على حساب أحمد الشناوي وهذا أمر ليس بالقليل”..





و أتم قائلا :” وزير الرياضة أو رئيس اتحاد الكرة يسمعني، أنا لدي مشاكل كثيرة مع الإدارة، أتمنى منهما أن يقفا في صف اللوائح”.