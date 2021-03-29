رئيس الأوليمبي السكندري: انتظروا ميدالية من الملاكم يسري رزق في طوكيو

أشاد النائب طارق السيد، رئيس النادي الأوليمبي السكندري، بقدرات الملاكم يسري رزق، لاعب النادي الأوليمبي، معربًا عن ثقته في تحقيق رزق لميدالية أوليمبية في أولمبياد طوكيو القادمة.

وفي تصريحات لموقع صدى البلد، قال المهندس طارق السيد: "انتظروا ميدالية أوليمبية من الملاكم يسري رزق في طوكيو 2021".

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ويعتبر الأوليمبي، الذي تأسس عام 1905، ثاني أقدم الأندية المصرية بعد نادي السكة الحديد، ومن أنجح الأندية التي قدمت أبطال لمصر في الأولمبياد، ومن بينهم مؤخرًا المصارع كرم جابر الاسم الأبرز من الرياضيين للألعاب الفردية بالنسبة للمصريين خلال العصر الحديث، بعد تحقيقه ميداليتين أوليمبيتين، أحدهما ذهبية في أثينا عام 2004، وفضية في لندن عام 2012.

وكشف عضو مجلس النواب عن وجود حوالي 10 لاعبين في مختلف الألعاب الفردية من الناشئين، يعمل النادي على إعدادهم من الأن للمشاركة في أولمبياد 2024 في باريس، ومن بينهم روان رفاعي، حبيبة محمد السيد، في التايكوندو، وأية مجدي في المصارعة.

وأضاف السيد أن النادي بدأ في سياسة الاهتمام بالناشئين منذ توليه المسئولية، وبحلول عام 2024، سيكون لدينا أبطال يمثلون مصر في الأولمبياد، وقادرون على حصد الميداليات.

وحول فريق كرة القدم، قال السيد إن النادي لا يستطيع مجاراة الأسعار المبالغ فيها للاعبين، ولذلك بدأن في وضع خطة لقطاع الناشئين، وأصبح الأن لدينا 7 لاعبين ناشئين في الفريق الأول، الذي يحتل المركز الرابع في سلم ترتيب دوري الممتاز "ب" مجموعة بحري، بفارق 9 نقاط عن فاركو المتصدر.