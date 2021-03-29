الأورمان تقرر إعادة إعمار وتوصيل المياه لمنازل الأيتام بقرى الدقهلية



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ورئيس اللجنة العليا المنفذة لإحتفالات يوم اليتيم أن تنفيذ الجمعية لأنشطة لإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأيتام بقرى الدقهلية وتوصيل مياه الشرب النقية لهم يأتي ضمن جهود الجمعية لدعم شرائح الأيتام وتوفير بيئة معيشية جيدة لهم .

وأشار شعبان إلى أن أنشطة الأورمان داخل محافظة الدقهلية تشمل بجانب إعادة إعمار المنازل وتوصيل مياه الشرب النقية عمل مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع مساعدات موسمية وتنمية وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا .



وكان مجلس إدارة جمعية الأورمان قد أعلن أن إحتفال الجمعية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من إبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبدا وأن الأورمان قد أخذت على عاتقها ومنذ أطلقت إحتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من ثمانية عشر عامًا أن تكون الجمعة الأولى إنطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام وأن إحتفال هذا العام سوف يأخذ شكلًا آخر تماشيًا مع ظروف إنتشار فيروس كورونا حيث تطلق الأورمان مبادرة "عمر بيت يتيم " بإستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأشد إحتياجًا في القرى الأكثر فقرًا تحقيقًا لهدف الإحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأى العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل .

أعلن مجلس إدارة جمعية الأورمان فى بيان له اليوم الاثنين أنه احياء لفعاليات يوم اليتيم التي تبدأ في الجمعة الأولى من إبريل سوف تقوم الجمعية بإعادة إعمار المنازل المتهالكة للأيتام غير القادرين بعدد من قرى محافظة الدقهلية وكذلك توصيل مياه الشرب النقية لمنازلهم .