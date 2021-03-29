خلال رمضان .. تحيا مصر : إطلاق المرحلة الثانية لتوفير الوجبات الساخنة للصائمين

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يقوم طوال العام بعمل العديد من القوافل للأسر الأولى بالرعاية، و الصندوق يقوم بتوفير المواد الغذائية الجافة أو بأنواع مختلفة من البروتين، مشيرا إلى أنها تكون مكثفة خلال شهر رمضان أو المواسم المختلفة.





وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصندوق قام بالعديد من الاجتماعات مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر الأولى بالرعاية التى ستكون مستهدفة من خلال الكراتين الموجودة فى قوافل الصندوق، موضحا أنه تم تحديد قواعد البيانات فى مختلف محافظات الجمهورية تستهدف منها 250 ألف أسرة كمرحلة أولى.





وتابع أن الأسر الموجودة فى المرحلة الأولى سيتم الوصول لها تسع قوافل مختلفة سواء شمال الصعيد أو جنوبها أو باقى محافظات الجمهورية، ثم بعد ذلك يتم إستهداف أو إطلاق المرحلة الثانية خلال شهر رمضان لتوفير سواء الوجبات الساخنة للصائمين أو إطلاق عدد أخر من إطلاق القوافل التى سيكون بها عدد من الدواجن أو المواد الغذائية الأخرى.





وأكد أنه بجانب العمل على قواعد البيانات الخاصة بوزارة التضامن الإجتماعى يتم العمل مع 23 مؤسسة مجتمع مدنى كبرى، بالإضافة إلى 500 جمعية فعالية ووسائل الإتصال الخاص بصندوق تحيا مصر سواء بالخط الساخن 15115 أو من خلال السوشيال ميديا أو الزيارات المدنية.





وأشار إلى أن مصادر معلومات الصندوق متعددة ومتنوعة، متابعا أن المواد الغذائية الجافة هى الأرز والمكرونة والفول والزيت والسكر والسمن تكون كرتونة وزنها 12 كيلو من أجود الأنواع.