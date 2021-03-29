سفير مملكة البحرين بالقاهرة: نبارك لمصر نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

هنأ هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية للقيادة المصرية وشعب مصر على نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، قائلا :"إن مصر القادرة على حل أصعب المشاكل وتحمل المسؤولية مهما عظمت".





وقال سفير المملكة في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "نبارك لجمهورية مصر العربية بقيادتها وشعبها في حل مشكلة السفينة الجانحة وتعويمها بحمد الله.. مصر القادرة على حل أصعب المشاكل وتحمل المسؤولية مهما عظمت.. اللهم احفظ مصر من كل سوء.. عمار يا مصر".





الجدير ذكره، كان قد أجرى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية المملكة اتصالًا هاتفيًا مساء أمس الأحد مع معالي السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة.









وأعرب وزير خارجية المملكة خلال الاتصال عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، منوهًا باستمرار التشاور المتبادل تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.









وأشاد بالجهود الحثيثة المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل مع سفينة الشحن الجانحة في قناة السويس، معربًا عن ثقة مملكة البحرين في قدرة جمهورية مصر العربية على إنهاء هذه الأزمة الطارئة بما تملكه من خبرات فنية متميزة وإمكانات كبيرة، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين بكل إمكانياتها مع الشقيقة مصر واستعدادها التام للمساهمة في جهود إنهاء هذه الأزمة.