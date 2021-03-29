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أخبار العالم

بشرى خير.. أسعار النفط تتراجع 2% بعد تحرير السفينة الجانحة في قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:09 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين مع نجاح عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس "إيفر جيفن"، مع ارتفاع الإصابات العالمية بفيروس كورونا للأسبوع الخامس على التوالي.

وقالت شبكة "سكاي" البريطانية إنه تم تحرير سفينة الحاويات العالقة التي كانت تسد قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا وهي في حالة حركة ، مما يسمح باستئناف حركة المرور في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وقالت السلطات المصرية إن سفنا أخرى كانت تتحرك مرة أخرى بعد إعادة تعويم السفينة العملاقة إيفر جيفن ، التي كانت محشورة بشكل مائل عبر قسم جنوبي.

وبمساعدة المد العالي، تمكن أسطول من زوارق القطر اليوم من انتزاع قوس السفينة من الضفة الرملية للقناة، حيث كانت قد استقرت بقوة منذ الرياح العاتية يوم الثلاثاء الماضي.

وانخفض سعر النفط مع ظهور أنباء التطورات في القناة ، مع انخفاض سعر خام برنت بنسبة 2٪ إلى ما يزيد قليلًا عن 63 دولارًا (46 جنيهًا إسترلينيًا) للبرميل.

وحسب "أويلفيلد تكنولوجي"، تسبب الحصار المفروض على قناة السويس في ارتفاع أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي ، حيث توقفت العديد من الناقلات ومنعها من استئناف مسارها.

وأضاف الموقع أنه عندما يتم إغلاق أحد أكثر طرق الإمداد ازدحامًا في العالم، فإن هذا يؤدي إلى حدوث ضغط على الإمداد، وكما كان من المتوقع في البداية أن يستغرق تحرير القناة لحركة المرور العادية أسابيع، فقد أضاف التجار علاوات لأسعار النفط.

وأوضح الموقع  أن التقدم الذي تشهده قناة السويس اليوم يبشر بعودة شحنات النفط عبر القناة المائية، ولكن نظرًا لكثرة السفن المتراكمة، فقد يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع حتى تعود القناة بالكامل إلى عملها الطبيعي.
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