أزمة تؤجل انطلاق لقاء الزمالك والأهلي في دوري السلة .. تفاصيل

تأخر انطلاق لقاء فريقي كرة السلة بناديي الزمالك والأهلي الذي كان مقررًا له السادسة من مساء اليوم، الإثنين، بسبب تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء في المدرجات بصالة النادي بميت عقبة .





وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن منذ أيام وبشكل رسمي، منع أي حضور جماهيري في مباريات الدوري المصري سواء للمرحلة الترتيبة الحالية أو تحديد البطل.





وتواجد عدد من جماهير الزمالك في مدرجات صالة النادي بميت عقبة، مما تسبب في عدم بدء المواجهة بالموعد المقرر لها.





وحسب ما ورد في البث التليفزيوني من صالة المباراة، فإن عدد من أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية بالإضافة إلى منظمي اللقاء تواجدوا في أرض الملعب.





ويقوم لاعبو الفريقين بعمليات إحماء بسيطة في ملعب اللقاء لحين إتخاذ قرارًا بشأن إقامة المواجهة.