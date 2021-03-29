ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح شكري: سعي مشترك من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي.. فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:29 م
وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري
Advertisements
محمود محسن
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إنه واضح التوفيق بالرؤى والسعى المشترك بين الدول الثلاثة للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتناولنا أهمية العمل للحفاظ على الأمن المائي العربي خاصة بقضية سد النهضة. 

وأضاف شكري خلال كلمته التي القاها بمؤتمر صحفي مع وزراء خارجية العراق والأردن أنه نعمل أيضا من أجل العمل على تلبية احتياجات العراق المائية. 

وتابع وزير الخارجية المصري أنه نسعى إلى الحفاظ على الأمن القومى العربي مؤكدا أنه نتطلع إلى عقد مؤتمر ببغداد  لتزكية التعاون العربي. 

وأشار شكري إلى أنه نعمل من اجل مستقبل أفضل خاصة قي ظل الأحداث الراهنة للدول العربية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شكري: القاهرة ستواصل الجهود مع شركائها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

سامح شكري: اجتماع وزراء الخارجية العرب أكبر دعم للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية تعليقا على ملف حقوق الإنسان : ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه

الأردن يهنئ مصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

ترشيحاتنا

الصلاة الفائتة لسنوات .. اعرف أفضل طريقة لأدائها

الحكومة: تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 إبريل

وزيرة الصحة تكشف عن أعراض جديدة تظهر على مريض فيروس كورونا

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة وتصدر بيانا عاجلا

مهاب مميش يرصد موقفا للرئيس عبد الفتاح السيسي لم يفعله رئيس دولة اخري ..فيديو

ظاهرة نادرة تحدث في اليابان لأول مرة منذ 812 عاما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تستعد لطرح تايجو الجديدة كليًا

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور