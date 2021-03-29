سامح شكري: سعي مشترك من أجل الحفاظ على الأمن القومي العربي.. فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إنه واضح التوفيق بالرؤى والسعى المشترك بين الدول الثلاثة للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وتناولنا أهمية العمل للحفاظ على الأمن المائي العربي خاصة بقضية سد النهضة.





وأضاف شكري خلال كلمته التي القاها بمؤتمر صحفي مع وزراء خارجية العراق والأردن أنه نعمل أيضا من أجل العمل على تلبية احتياجات العراق المائية.





وتابع وزير الخارجية المصري أنه نسعى إلى الحفاظ على الأمن القومى العربي مؤكدا أنه نتطلع إلى عقد مؤتمر ببغداد لتزكية التعاون العربي.



