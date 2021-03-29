مميش يرد علي ادعاءات تدمير جسم السفينة الجانحة في قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية، إن جسم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" سليم، و لم يحدث بها أي أضرار.





وأشار الى أن عملية تعويم السفينة تمت بدقة كبيرة وبكل الامكانيات المتاحة، وبخبرات المصريين استطعنا تعويمها دون أي ضرر بها رغم كبر حجمها.





وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.





وحرص رئيس هيئة قناة السويس علي وداع السفينة الجانجة بالترقيم 151 الكجري الملاحي، برفقة الاستشاريين واعضاء غرفة الطواريء لادارة الازمة التي اثرت علي الاقتصاد العالمي.





ورصد الموقع، فرحة الفرق المشاركة في اعمال التعويم، ورفع الاعلام المصرية علي القاطرات المشاركة في اعمال التعويم.





ووصلت،، السفينة البنمية الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس، البحيرات المرةE1، استعدادا لفحصها والتأكد من سلامة البدن.





وكانت السفينة، قد غادرت، اليوم الاثنين، الترقيم 151 بالمجري الملاحي للقناة، بعد نجاح عملية التعويم، بمشاركة 15 قاطرة وكراكتين.





وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.





واستانفت المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما سمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.





ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.



