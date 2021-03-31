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سيارات

شاهد.. أفضل 3 سيارات في مصر فئة 500 ألف جنيه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:27 م
وبل انسيجنيا opel
وبل انسيجنيا opel insignia
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اشرف عطية
دائما ما يردد المهتمون بسوق السيارات جملة أفضل قيمة مقابل سعر، وذلك لاختيار أفضل سيارة مقابل مبلغ معين، والعديد من المقبلين علي الشراء يركزون بحثهم على شرائح سعرية معينة، حتى لا يتشتت بحثهم، وفي هذا السياق نطرح عليكم أفضل 3 سيارات في فئة 500 ألف جنيه من حيث الاعتمادية وقطع الغيار.


ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن 2021
تستمد ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 150 حصانا، مع 250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى وتتسارع من 0 حتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 9 ثوانٍ.


ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 يتوفر لها بعض الإضافات الجديدة مقارنة بالفئات السابقة، أبرزها 7 وسائد هوائية (ايرباج) وجنوط رياضية 18 بوصة.


السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس بلاك إيديشن mitsubishi eclipse cross black edition 2021 معززة بجنوط رياضية 18 بوصة سوداء بمظهر أكثر فخامة، ونستنتج من الاسم بروز اللون الأسود في العديد من أجزاء السيارات مثل الشبكة الأمامية والاكصدام الأمامي والخلفي، وتباع بسعر455.000 جنيه.


نيسان قشقاي 2021
تستمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى إكس – ترونيك من طراز CVT.


وتعتمد السيارة قشقاي على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم وتباع أعلى فئة بسعر 455.000 جنيه.


تأتي سيارة اوبل انسجنيا opel insignia بمحرك أربع اسطوانات سعة 1500 سي سي 165 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات جر أمامي يستطيع التسارع من 0 إلى 100 خلال 9 ثوانٍ.


اوبل انسيجنيا opel insignia
تأتي بالعديد من مواصفات الأمان، من بينها «السوائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق "ABS"، وتوزيع إلكترونى للفرامل "EBD"، وبرنامج التوازن الإلكترونى "ESP" ومتاحة بجنوط سبور 18 انش وفوانيس شبورة أمامية وخلفية ونظام ذكى لركن السيارة، مما يضمن أقصى درجات الراحة للسائق وتباع بسعر فئة هاي لاين بسعر 500.000 جنيه.
شاهد.. أفضل 3 سيارات في مصر فئة 500 ألف جنيه
شاهد.. أفضل 3 سيارات في مصر فئة 500 ألف جنيه
شاهد.. أفضل 3 سيارات في مصر فئة 500 ألف جنيه
شاهد.. أفضل 3 سيارات في مصر فئة 500 ألف جنيه
شاهد.. أفضل 3 سيارات في مصر فئة 500 ألف جنيه
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