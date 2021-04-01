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محافظات

مهندس بالكراكة مشهور: كنا "صايمين" ونجحنا في عبور القناة مرة أخري

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:27 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
استعادة روح حرب اكتوبر هو أدق وصف لمشهد تعويم السفينة الجانحة واستئناف الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

المهندس محمد فهمي بصيانة وتشغيل الكهرباء بالكراكة مشهور، واحد من أبطال المهمة الصعبة، يقول :" قبل المشاركة تلقينا اشارة بالاستعداد لتنفيذ عملية قطر السفينة، وذلك اثناء تواجدنا بمنطقة البلاح جهزنا الكراكة، وخلال الابحار لمكان الجنوح، تعرضنا لضغط نفسي كبير بسبب ازدحام المراكب العالقة".

وأضاف: " مع كل محاولة تعويم فاشلة، كان الضغط النفسي يزداد، بالإضافة الي العمل علي مدار الساعة، دون توقف، حتى وقت الراحة، يتم اجراء صيانة للكراكة، حتى لا تتعرض لتوقف أثناء العمل".

وعن التحديات التي واجهها العاملين بالكراكة مشهور، يقول:" اشتغلنا وأرواحنا علي إيدينا، الناس اشتغلت والسفينة فوق راسها، ممكن في اي لحظة واثناء التكريك ومحاولات القطر، تسقط حاوية على رأس عامل من المشاركين، ومع ذلك الجميع، وضع مصر والقناة قبل اي شيء، ونجحنا في اتمام المهمة الشاقة".

يضيف:" كنا بنام لابسين، اللايف جاكت، مستعدين، لاي حادث عارض، بسبب العمل في البحر، علي مدار 6 ايام متواصلة وسط ظروف مناخية معاتية، كنا نعمل بروح حرب اكتوبر، واغلبنا صائم بمناسبة النصف من شعبان".
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