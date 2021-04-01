مهندس بالكراكة مشهور: كنا "صايمين" ونجحنا في عبور القناة مرة أخري

استعادة روح حرب اكتوبر هو أدق وصف لمشهد تعويم السفينة الجانحة واستئناف الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.





المهندس محمد فهمي بصيانة وتشغيل الكهرباء بالكراكة مشهور، واحد من أبطال المهمة الصعبة، يقول :" قبل المشاركة تلقينا اشارة بالاستعداد لتنفيذ عملية قطر السفينة، وذلك اثناء تواجدنا بمنطقة البلاح جهزنا الكراكة، وخلال الابحار لمكان الجنوح، تعرضنا لضغط نفسي كبير بسبب ازدحام المراكب العالقة".





وأضاف: " مع كل محاولة تعويم فاشلة، كان الضغط النفسي يزداد، بالإضافة الي العمل علي مدار الساعة، دون توقف، حتى وقت الراحة، يتم اجراء صيانة للكراكة، حتى لا تتعرض لتوقف أثناء العمل".





وعن التحديات التي واجهها العاملين بالكراكة مشهور، يقول:" اشتغلنا وأرواحنا علي إيدينا، الناس اشتغلت والسفينة فوق راسها، ممكن في اي لحظة واثناء التكريك ومحاولات القطر، تسقط حاوية على رأس عامل من المشاركين، ومع ذلك الجميع، وضع مصر والقناة قبل اي شيء، ونجحنا في اتمام المهمة الشاقة".



