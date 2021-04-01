مصدر الطفرات الجديدة من كورونا.. الصحة الفلسطينية توجه اتهاماً مباشراً لـ إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في حكومة رام الله كمال الشخرة، صباح يوم الخميس، إن الطفرات التي سجلت في فلسطين جميعها نقلت من دول الاحتلال إسرائيل إن كانت البريطانية والبرازيلية أو الجنوب أفريقية او الجديدة التي ليس لها مسمى حتى اللحظة.





وأضاف الشخرة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، نحن نعتمد على كل الاحداثيات التي ترد إلينا في فلسطين وفي الوقت حالي سجلت طفرات جديدة وحالات كبيرة جدا منها في الداخل الفلسطيني.





وأشار إلى أن ذلك يأتي بسبب عدم اهتمام الطرف الإسرائيلي بالمواطن العربي وعدم إعطاءه الطعومات الموجودة لديهم، بالإضافة لتنقل سكان الداخل الفلسطيني من مكان لاخر وذلك يسبب أكثر وأغلب الإصابات.





وطالب، جميع المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الوقائية، وكذلك سكان الداخل الفلسطيني بعدم الذهاب لمنطقة الضفة خاصة بسبب الطفرة البريطانية والتي تسبب انتشار واسع وأعراضها كبيرة جدًا.





ولفت إلى أن أغلب الحالات الموجودة لدينا في المستشفيات وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي هي من الطفرات الجديدة لكورونا.





وبشأن اللقاحات أكد الشخرة أنه وصل فلسطين تقريبًا 200 ألف لقاح وسيصل اليوم وغدًا دفعات جديدة.