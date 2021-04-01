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فن

حسن الرداد يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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منار نور
هنأ الفنان حسن الرداد زوجته الفنانة ايمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها . 

ونشر حسن الرداد صورة له بيرفقه زوجته عبر حسابه الشخصي انستجرام، وعلق قائلا : " سنة سعيد ياحبيتبي وان شاء الله نفضل مع بعض " . 

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.

فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل عزمي وأشجان مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم وهو العمل الذي يحمل الطابع الكوميدى حول زوجين نصابين ويرتكبون عديد من المشاكل. 
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