ماجي عشماوي لـ صدى البلد: الميدالية الأولمبية هدفي.. وناجحة في فصل حياتي الشخصية عن الملعب.. وذهبية المغرب الأقرب لقلبي

"الأمومة لا تتعارض مع الرياضة" هذا ما أثبتته ماجي عشماوي لاعبة منتخب مصر للرماية بعد تحقيقها العديد من النجاحات المتتالية في رياضة الرماية، ومؤخرًا استطاعت تحقيق فضية كأس العالم للرماية في منافسات الزوجي تراب بجانب زميلها أحمد زاهر في البطولة التي استضافتها مصر.





وتعتبر ماجي عشماوي من أبرز لاعبات منتخب مصر للرماية واستطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في وقت قصير كما ضمنت تأهلها للمشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو الصيف المقبل بعد تحقيقها الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا في الجزائر.





وحول المشاركة في كأس العالم والفترة القادمة كان لـ صدى البلد، هذا الحوار مع اللاعبة ماجي عشماوي.





حدثينا عن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية وتحقيق الميدالية الفضية ؟

تنظيم لمصر لهذه البطولة حدث مهم خاصة أن آخر مرة نظمت مصر هذه البطولة كانت عام 2009 ، أما بالنسبة للمنافسات فقد حققت المركز التاسع في منافسات الفردي والرابع في الفرق وفضية المختلط مع أحمد زاهر وكانت منافسات النهائي ليست سهلة مع الزوجي الروسي أصحاب العديد من الميداليات العالمية والأولمبية، فكل طبق في هذه البطولة كان له ضغط مختلف.





تساءل البعض لماذا لم تخوضي منافسات مع زوجك اللاعب أحمد قمر.. فما تعليقك على ذلك؟

هذه ليست المرة الأولى التي أخوض بها منافسات الزوجي مع أحمد زاهر فقد شاركنا سويا من قبل في كأس العالم بقبرص وبمالطة، واختيار اللاعبين في منافسات الزوجي في رؤية المدير الفني وليس للاعب دخل بها والمدرب يفصل في هذه الأمور بين الحياة الشخصية والملعب فمن الوارد في البطولة القادمة أشارك مع قمر أو عزمي أو عبد العزيز محيلبة في النهاية الأمر متروك للمدير الفني.





شاركتي قبل كأس العالم في منافسات بطولة الجائزة الكبرى بالمغرب وحققتي المركز السابع حديثنا عن المنافسات؟

كانت بطولة جيدة وشهدت منافسة قوية شارك بها أبطال روسيا وإسبانيا وأبطال عالم، وحققت سكور 112 وكان آخر رقم تأهل لمنافسات النهائي هو 113 فكنت قريبة من المنافسة ولكنها كانت أول بطولة بعد توقف فترة بسبب فيروس كورونا.





ما هو استعدادك لأولمبياد طوكيو خاصة أنها المشاركة الأولمبية الأولى لك؟

بالفعل بدأنا خطة الإعداد وكانت أول بطولة هي بطولة الجائزة الكبرى بالمغرب وحققت المركز السابع أيضا شاركنا في بطولة العالم ونتمنى أن يكون هناك ميدالية لمصر في الرماية ، فكل لاعب يبذل مجهود ولا يتبقى غير التوفيق.





شاركتي في العديد من المنافسات فما هي الميدالية الأقرب إلى قلبك؟

ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب تعتبر من الميداليات الأقرب لقلبي ليس من حيث الصعوبة لكن هي أول ميدالية بعد الأمومة فأعطتني دفعة أنني لازالت قادرة أيضًا هي أول بطولة أنافس مع أحمد قمر في منافسات الزوجي وحققنا الذهب لذلك هذه البطولة تعتبر الأقرب إلى قلبي.









بمناسبة الحديث عن الأمومة فكيف توفقين وقتك بين الأطفال والتمرين؟

في البداية قررت ألا أقوم بضغط نفسي بشكل كبير حتى أستطيع الاستمرار ، فبدأت أصطحب البنات مع بلوغهم الثلاثة أشهر وأصبح هناك اختلاف قليلاَ فمن قبل كنت أحيانًا انتهي من التمرين بعد ثلاثة ساعات حاليا من الممكن أن نقوم بتقضية كل اليوم في النادي وأطمئن في الفواصل على البنات ويكون معي أحمد نساند بعضنا البعض في التمرين.





زوجك هو اللاعب أحمد قمر فهل كانت الرماية سبب في ارتباطكما؟

بالفعل أنا وأحمد التقينا من خلال الرماية فكانت بداية تعارفنا عام 2013 وتزوجنا عام 2014 وحاليًا نتمرن سويًا بجانب أطفالنا.





نعود للوراء قليلًا ، لماذا اخترتي رياضة الرماية لممارستها ومتي بدأتي ممارستها؟

بدأت ممارسة الرماية منذ عام 2010 وانضممت للمنتخب عام 2012، ووالدي كان السبب في ممارستي الرماية فهو يحب الرماية وكان يذهب دائما إلى نادي الصيد وتحمست لتجربة هذه اللعبة وبالفعل أحببتها وقررت الاستمرار في ممارستها، فأنا بطبعي أحب الرياضة فقد مارست رياضة السباحة لمدة طويلة وبعد التوقف كنت أبحث عن رياضة آخري حتى وجدت الرماية وأحببتها.





في النهاية ما هو طموحك في الرياضة بشكل عام؟