رجال الأعمال المصريين الأفارقة : "نتطلع إلى تعاون تعليمي مشترك مع الحانب الإفريقي بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري"





شاركت جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة EABA برئاسة د يسري الشرقاوي أعمال دورة المجلس الاستشاري للاكاديمية العربية للنقل البحري وذلك بدعوة من سعادة الدكتور اسماعيل عبدالغفور بحضور اللواء خالدشعيب محافظ مطروح والتي اختتمت اعمالها امس بمقر الاكاديمية بمدينة العلمين أمس تحت عنوان ( دور التحول الرقمي في تطوير التعليم والتدريب )





وبدأت الجلسة بكلمة القاها الدكتور اسماعيل عبدالغفار مرحبين بالسادة الضيوف ومرسخًا استراتيجية العمل والانطلاق في كل ما يخدم الرقمنة والصناعة وتطوير منطقة العلمين .





وعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في كلمته استعدادات المحافظة لكي تصبح العلمين منارة سياحية ومدينة مليونية مؤكدا علي دور القيادة السياسية التي لم تدخر جهدًا لتطوير كل شبر علي ارض مصر ، واننا كمحافظة نرحب بكل ما يرغب في تطوير وتنمية هذه المنطقة الهامة علي ارض مصر شريطة ان يكون البناء علي اسس علمية وبناء مستدام









واستعرضت الدكتورة ايمان مرسي- مساعد رئيس الاكاديمية للتدريب حرص الاكاديمية ودورها علي المضي قدمًا في التحول الرقمي في التعليم والتدريب مؤكدة علي وجود بنية تكنولوجية تحتية قوية وقدمت عرضًا مميزًا عما انجزته في مجال التدريب محليا ودوليا اثناء وبعد جائحة كورونا





وفي كلماتة عبرّ د يسري الشرقاوي عن اعتزازه كمصري وفخره بما تقدمه الاكاديمية في ١٢ كلية وتخصص في ٣٣ نسخه منتشره في مصر وربوع الوطن العربي ، مؤكدا علي ضرورة التعاون للتواجد القوي بالاكاديمية في افريقيا والقارة في امس الحاجه للتعليم والتدريب المتميز ، كذلك ضرورة التوسع فيما يتعلق بالملكية الفكرية ، واستخدام اساليب التكنولوجيا والرقمنه في صناعات الزراعة والسياحة والصناعات التخصصية ، وتنمية مراكز ريادة الاعمال وتبني الاختراعات بشكل يضمن للقارة ضمان سر ّ الصناعة بالتعاون بين البحث العلمي وشركاء التنمية من رجال اعمال ومال واقتصاد





حضر اللقاء العديد من قيادات نقابات الاسكندرية الاسنان والصيدلة والهندسة والقطاع الطبي العسكري وكذا العديد من الشركات الكبري في مجالات الادوية والبناء والتعمير ، وشهد اللقاء توقيع ٨ اتفاقيات تعاون اهمها ما جاء مع جامعة يوكلان الانجليزية و الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية للاقمار الصناعية والشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات وشركة اسبيك للبترول والمكتب الاستشاري الافريقي وشركة ماج جروب وشركة بتروليكال للحلول المتكاملة .





شهد المجلس اطلاق البرنامج التدريبي المشترك بين جامعة يوكلان والاكاديمية والشركات الصناعية المتنوعة وذلك بغرض توطين التكنولوجيا واكساب الشباب والمهندسين مهارات فنية متعددة ومهارات سوق العمل .





قدّم الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ومستشار رئيس الاكاديمية محاضرة بعنوان الامكانات التكنولوجية في مواجهة تأثير جائحة كورونا علي التعليم والتدريب .