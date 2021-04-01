أحدث ظهور لـ عصام الحضرى برفقة أصدقائه

نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر السابق ، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وظهر عصام الحضرى في الصورة برفقة عدد من أصدقائه ، وعلق علي الصورة قائلا : "يوم جميل مع المحاضرين المتميزين جواد جمال و جاي " .





وكان عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، قد تراجع عن التعاقد مع إدارة نادي النجم الساحلي لتدريب حراس المرمى بالفريق، بسبب مرض والدته.





وقال الحضري في تصريحات سابقة : " مرض والدتي اضطرني لعدم إتمام التعاقد مع إدارة النجم الساحلي، خصوصًا بعد تعرضها لأزمة صحية، ومن الصعب الابتعاد عنها حاليًا، لذلك رفضت فكرة إتمام التعاقد والسفر إلى تونس».



