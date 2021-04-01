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رياضة

أحدث ظهور لـ عصام الحضرى برفقة أصدقائه

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر السابق ، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وظهر عصام الحضرى في الصورة برفقة عدد من أصدقائه ، وعلق علي الصورة قائلا : "يوم جميل مع المحاضرين المتميزين جواد جمال و جاي " . 

وكان عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق،  قد تراجع عن التعاقد مع إدارة نادي النجم الساحلي لتدريب حراس المرمى بالفريق، بسبب مرض والدته.

وقال الحضري في تصريحات سابقة : " مرض والدتي اضطرني لعدم إتمام التعاقد مع إدارة النجم الساحلي، خصوصًا بعد تعرضها لأزمة صحية، ومن الصعب الابتعاد عنها حاليًا، لذلك رفضت فكرة إتمام التعاقد والسفر إلى تونس».

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