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سيارات

بيع أول سيارة جمس همر بيك أب في مزاد علني .. تعرف علي سعرها

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:22 ص
جمس همر gmc hummer
جمس همر gmc hummer
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اشرف عطية
تعتبر السيارة جمس همر gmc hummer ev واحدة من أهم سيارات البيك أب الكهربائية القادمة في الساحة بمعدلات أداء مدهشة وحضور قوي وداخلية تجمع بين العملية والتطور التقني .

وتنوي جمس gmc الكشف عن نسخة همر SUV في الثالث من أبريل ، والتي ستشارك معظم مواصفاتها ومكوناتها مع نسخة البيك أب مثل الشاسيه والمحركات والداخلية وقد تم بيع أول نسخة من همر بيك أب على الإطلاق في مزاد باريت جاكسون بسعر 2.5 مليون دولار .

اما باقي نسخ “الإصدار الأول” لهمر الجديدة تم بيعها خلال ساعة واحدة فقط العام الماضي بسعر 112,595 دولار، وسيتم توصيل الوحدات لاحقًا هذا العام.

جمس همر gmc hummer ev تأتي بثلاثة محركات كهربائية لفئة الإصدار الأول، بقوة 1000 حصان وعزم 1600 نيوتن متر وتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3 ثواني.

وستبدأ جمس بتقديم فئة 3ْX بسعر 100,000 دولار، بينما سينطلق الإصدار الأساسي EV2 في ربيع 2024 بسعر 79,995 دولار السيارة جمس همر 2022 gmc hummer ev الكهربائية الجديد علي استعداد تام لجميع أنواع التضاريس و تم بنائها في مصنع Detroit-Hamtramck الأمريكي لجنرال موتورز بجوار كاديلاك اسكاليد الجديدة .

داخلية لسيارة جمس همر 2022 gmc hummer ev الكهربائية الجدي مموهة جيدًا ولكن ظهرت بعض اللقطات للوحة القيادة التي تشمل شاشة معلومات ترفيهية 13.4 بوصه ولوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة .
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