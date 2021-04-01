لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. محافظ الأقصر يعقد المجلس التنفيذي للمحافظة..صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جلسة المجلس التنفيذي رقم (1) لعام 2021 ، وذلك بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة والعميد عمرو حسن وكيل وزارة شئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.





وناقش الاجتماع، متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والموقف التنفيذى للبرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومتابعة ملف التقنين وملف التصالح ومشروع رصف الطرق المحلية ، والتواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلس النواب.









ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بشأن الأستفادة من الأجهزة والمعدات بالمدارس الفنية ومراكز التكوين المهنى بجميع مراكز المحافظة لخلق أجيال مدربة ومعاونة المرأة المعيلة في ايجاد أماكن لتدريبهم، كما تمت الموافقة على أقامة معرض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة .





وتمت مناقشة الطلبات المقدمة من المراكز والمدن بالمحافظة ، كما تمت الموافقة على إعادة تجديد ترخيص السيارات الكبود العامة بمراكز ومدن المحافظة لمدة ثلاثة أشهر .



