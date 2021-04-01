ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء : وفرنا 2 مليون جرعة لقاح كورونا للمصريين..فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه  لدينا 1.6 مليون جرعة من اللقاح على ارض مصر و400 ستصل خلال يومين ولدينا 2 مليون جرعة متوفرة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالفئات الاولى للحصول على اللقاح وهم الاطباء وأصحاب الامراض المزمنة ، مؤكدًا أنه سيتم العمل على التوسع فى اعطاء اللقاح وسيتم فتح المجال لكل الفئات قريبًا .


وأضاف مدبولى، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، انه وصل عدد المسجلين على الموقع الاليكترونى للحصول على اللقاح إلى 600 الف مسجل، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقى كافة المسجلين اللقاح خلال الاسابيع القادمة.



وتابع سنتيح اللقاح فى كل مراكز التعيمات على مستوى الجمهورية وسنستهدف القطاعات ذات الاهمة الشديدة من الناحية الاقتصادية نتيجة التزايد مع الجماهير، كالبنوك والسياحة والتعليم.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال