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فن

فخورة بيكي.. أسماء جلال توجة رسالة دعم لـ تارا عماد

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:39 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة الشابة أسماء جلال  رسالة دعم للنجمة تارا  من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 
و نشرت اسماء جلال صورة للفنانة تارا عماد و علقت قائلة : فخورة بيكي تيتي ، استمري .
الجدير بالذكر، أن أسماء جلال تشارك في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu .

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.
فخورة بيكي.. أسماء جلال توجة رسالة دعم لـ تارا عماد
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