وزير الإسكان: جار الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى بسوهاج الجديدة



وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن المرحلة الأولى من مشروع محطة المعالجة الثلاثية بقيمة 193 مليون، ويتم التنفيذ تحت إشراف جهاز مدينة سوهاج الجديدة بنسبـة إنجاز بلغت ٩٥٪، مشيرًا إلى ان المحطة تتكون من ( برك الأكسدة - المدخل والمصافي - غرف التوزيع - الطلمبات - الكلور- المرشحات الرملية - أحواض المعالجة الثنائية والثلاثية)، وجارٍ تنفيذ خط الطرد من محطة المعالجة إلى شبكة الري بالمدينة ومتوقع بدء التشغيل نهاية شهرأبريل الجاري.



وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، أن المحطة ستخدم مناطق 2500 فدان، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال المرافق لـ1350 فدانا من قطع أراضى الإسكان بالمدينة.



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف متر مكعب/ يوم من محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة سوهاج الجديدة، لافتًا إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ ٣٦ الف م٣/ يوم شاملة المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة.