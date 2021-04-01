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خلال إفتتاح مدينة الدواء.. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا لإدارة الشئون المعنوية.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:45 ص
فيلما تسجيليا لإدارة
فيلما تسجيليا لإدارة الشئون المعنوية
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هاجر إبراهيم
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية.

وعرضت فضائية " صدى البلد" اللقطات الاولى لمدينة الدواء بالخانكة، منذ قليل، وكيفية تصنيع الدواء بأيدى مصرية.

و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح اليوم، الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

وتعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.


كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات

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