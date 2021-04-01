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أخبار العالم

الكويت.. ديوان الخدمة المدنية يحدد ساعات العمل في رمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:41 ص
الكويت
الكويت
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قسم الخارجي
أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت تعميمًا بشأن مواعيد وساعات الدوام خلال شهر رمضان للعام الهجري 1442.

وأكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي في تعميمه على استمرار تحديد كل جهة حكومية لمواعيد وساعات الدوام خلال شهر رمضان وفقًا لأنظمة الدوام المرنة حسب متطلبات العمل وطبيعته في كل جهة.

وحدد الديوان الا تزيد ساعات العمل التي تحددها كل جهة خلال شهر رمضان عن 4 ساعات ونصف، ويُراعى في جميع الأحوال الاشتراطات الصحية والوقائية والتعليمات التي تقررها السلطات الصحية المختصة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني أن وزارة الصحة الكويتية ترغب في تمديد حظر التجول، مشيرا إلى أن البت في إنهاء الحظر أو استمراره سيكون خلال جلسة مجلس الوزراء وبعد مناقشات.

وأضاف المصدر الأمني: لم ترد إلينا تعليمات بهذا الخصوص حتى الآن، ولكن وزارة الصحة ترى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة وأن إنهاء الحظر قد يفاقم الأوضاع وبالتالي ترى أنه من المناسب استمرار الحظر لفترة أخرى تتم خلالها زيادة أعداد متلقي العلاج وانخفاض معدلات الإصابة.

وكشف ‏عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم الصحة الكويتية بأن إصابات كورونا بين المواطنين باتت منخفضة بينما تسجل ارتفاعا ملحوظا بين المقيمين. 

وقال السند في تصريحات صحفية له أن  نسب الإصابة للمواطنين أصبحت أقل نسبيًا مقارنةً بالأشهر الماضية حيث وصلت إلى أقل من 55% 

وأضاف: محافظة حولي هي الأعلي في الاصابات ثم محافظة الجهراء ثم الفروانية ثم العاصمة وأخيرا الأحمدي و العاصمة والأحمدي يتقاربان في النسب.

وتابع : ‏الفارق الزمني بين جرعتي إكسفورد يمكن أن تكون من 4 اسابيع إلى 12 أسبوع ولكن الفاعلية القصوى تحدث في الاسبوع الـ 12 وهو المطلوب الوصول له.

وأتم : لقاح أكسفورد المصنع في بريطانيا هو نفسه المصنع في الهند أو روسيا فاللقاح واحد ولكن أفرع المصانع مختلفة. 
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