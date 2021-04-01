شاهد أحدث ظهور لـ أحمد سعد من الأهرامات

نشر الفنان احمد سعد صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهر احمد سعد فى الصورة من أمام الاهرامات ، وعلق علي الصورة قائلا : شكلي قبل القهوة .





الجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان احمد سعد هى اغنية "رسالة "و حققت اغنية اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7





ووجه أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، "لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب".





وطرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، لـ أحمد سعد ومحطات الراديو أغنية "رسالة" - Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة".